Пять самолетов сели на запасных аэродромах вместо Сочи из-за беспилотников над Черным морем

В Минобороны РФ сообщили, что утром 14 октября над Черным морем сбили два бпла. Сочинский аэропорт временно не принимал самолеты

В аэропорту Сочи рассказали, что пять самолетов, которые летели на курорт, отправились на запасные аэродромы из-за сообщений о беспилотниках. В Министерстве обороны РФ сообщили, что два бпла сбили в 07:10. В ведомстве уточнили, что аппараты взорвали над Черным морем вблизи побережья Краснодарского края.

По состоянию на 10 утра все самолеты вылетели с запасных аэродромов в Сочи, узнали Юга.ру в пресс-службе аэропорта. Он работает в штатном режиме.

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«Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи временно ограничивались полеты. На запасные аэродромы ушло 5 рейсов, с 7:25 аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию. Пассажирам рекомендуем перед полетом внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и за аудиообъявлениями в терминале. Напомним, что можно подписаться на информирование по своему рейсу в нашем телеграм-боте @eroAdinamikaBot», — рассказали в аэропорту.