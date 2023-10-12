В 2024 году стартуют рейсы из Сочи в Улан-Удэ

Руководитель аэропорта «Байкал» 10 октября сообщил в телеграм-канале, что с 2024 года авиакомпания Fly начнет полеты из Сочи в Улан-Удэ и обратно. Рейсы будут выполняться с 31 мая по 29 октября два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Напомним, что с 19 октября из Минеральных Вод можно будет улететь в Тбилиси.



Как писали ранее Юга.ру, 9 октября возобновили авиасообщение между Россией и Израилем. Из Сочи, Минвод и Махачкалы снова стали летать самолеты в Тель-Авив. Минимальная цена билета из Израиля в Россию достигла 136 тыс. рублей.



На ночные полеты в Тель-Авив по поручению Росавиции все еще действует запрет. По данным ведомства, ограничения продлятся до 16 октября. Авиакомпании не могут выполнять рейсы в период с 01:00 до 07:00.