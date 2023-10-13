Из Грозного запустили рейсы в Саудовскую Аравию для паломников

Между Грозным и Джиддой появились прямые рейсы на время паломничества мусульман

В Джидду запустили регулярные рейсы из Грозного. Они предназначены для паломников, которые совершают поклонения хадж и умра к священным для мусульман местам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Грозного.

В Грозный прибыл первый самолет узбекской авиакомпании Centrum Air, который будет летать в Саудовскую Аравию. Борт, как принято в авиации, встретили водяной аркой.

«Аэропорт Грозного совместно с Муфтиятом республики и представителями авиакомпании Centrum Air проделали огромную работу, чтобы мусульмане не только из Чеченской Республики, но и и близлежащих регионов могли с комфортом совершить умру», — прокомментировал запуск рейсов гендиректор «Вайнахавиа» Альви Шахгириев.