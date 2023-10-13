Из Грозного запустили рейсы в Саудовскую Аравию для паломников

Чечня, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Между Грозным и Джиддой появились прямые рейсы на время паломничества мусульман

В Джидду запустили регулярные рейсы из Грозного. Они предназначены для паломников, которые совершают поклонения хадж и умра к священным для мусульман местам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Грозного.

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В Грозный прибыл первый самолет узбекской авиакомпании Centrum Air, который будет летать в Саудовскую Аравию. Борт, как принято в авиации, встретили водяной аркой.

«Аэропорт Грозного совместно с Муфтиятом республики и представителями авиакомпании Centrum Air проделали огромную работу, чтобы мусульмане не только из Чеченской Республики, но и и близлежащих регионов могли с комфортом совершить умру», — прокомментировал запуск рейсов гендиректор «Вайнахавиа» Альви Шахгириев.

Джидда — город в западной части Саудовской Аравии. Он находится на побережье Красного моря. Сюда приезжают паломники, которые посещают священные мусульманские города — Мекку и Медину.

Напомним, с 19 октября из Минвод запустят рейсы в Тбилиси. Продажа билетов уже открыта.

Ранее Юга.ру писали, что между городами России и Израилем 9 октября снова стали летать самолеты. минимальная цена билета из Тель-Авива в Сочи достигла 136 тыс. рублей.

До 16 октября действуют ограничения на ночные полеты в Израиль российскими авиакомпаниями. Рейсы не могут выполнять с 01:00 до 07:00.

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