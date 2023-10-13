Из Грозного запустили рейсы в Саудовскую Аравию для паломников
Между Грозным и Джиддой появились прямые рейсы на время паломничества мусульман
В Джидду запустили регулярные рейсы из Грозного. Они предназначены для паломников, которые совершают поклонения хадж и умра к священным для мусульман местам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Грозного.
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«Аэропорт Грозного совместно с Муфтиятом республики и представителями авиакомпании Centrum Air проделали огромную работу, чтобы мусульмане не только из Чеченской Республики, но и и близлежащих регионов могли с комфортом совершить умру», — прокомментировал запуск рейсов гендиректор «Вайнахавиа» Альви Шахгириев.
Джидда — город в западной части Саудовской Аравии. Он находится на побережье Красного моря. Сюда приезжают паломники, которые посещают священные мусульманские города — Мекку и Медину.
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