В Краснодарском крае не хватает 1300 учителей

Пользователи соцсетей 7 октября рассказали о нехватке педагогов в Анапе: СОШ №4 не проводит уроки химии с начала учебного года из-за отсутствия учителя. В прошлом году его также не было, а другие педагоги давали школьникам задания по предмету на дом.



Пресс-служба мэрии Анапы прокомментировала эту ситуацию для Юга.ру:



«Во всех школах Анапы проводятся все уроки в соответствии с утвержденной программой. В школе №4 уроки химии также организованы в полном объеме. Однако по данному предмету требуется учитель, так как с начала года прежний педагог ушел, и урок проводит учитель биологии. Школа подала заявки в центр занятости населения, размещены объявления в соцсетях».



Напомним, что в сентябре департамент образования Краснодара рассказал о нехватке 850 педагогов в школах города.



Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край оказался на четвертом месте среди регионов Росси по числу вакансий учителей. На Кубани ищут более 6 тыс. педагогов.