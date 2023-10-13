В Краснодарском крае не хватает 1300 учителей

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта freepik.com
    © Фото с сайта freepik.com

13 октября власти Кубани рассказали о кадровом дефиците педагогов

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем телеграм-канале, что в школах региона не хватает 1300 учителей. При этом, по ее словам, школы Кубани принимают около 25 тыс. учащихся ежегодно.

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Пользователи соцсетей 7 октября рассказали о нехватке педагогов в Анапе: СОШ №4 не проводит уроки химии с начала учебного года из-за отсутствия учителя. В прошлом году его также не было, а другие педагоги давали школьникам задания по предмету на дом.

Пресс-служба мэрии Анапы прокомментировала эту ситуацию для Юга.ру:

«Во всех школах Анапы проводятся все уроки в соответствии с утвержденной программой. В школе №4 уроки химии также организованы в полном объеме. Однако по данному предмету требуется учитель, так как с начала года прежний педагог ушел, и урок проводит учитель биологии. Школа подала заявки в центр занятости населения, размещены объявления в соцсетях».

Напомним, что в сентябре департамент образования Краснодара рассказал о нехватке 850 педагогов в школах города.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край оказался на четвертом месте среди регионов Росси по числу вакансий учителей. На Кубани ищут более 6 тыс. педагогов.

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