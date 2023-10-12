Власти Крыма договорились с АЗС снизить стоимость топлива

Глава Крыма анонсировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в регионе

12 октября Сергей Аксенов рассказал о договоренности региона с топливными компаниями Крыма. Речь идет о владельцах 90% заправочных станций республики и Севастополя, отметил чиновник.

Согласно решению, с 00 часов субботы, 14 октября, на АЗС Крыма и Севастополя литр дизельного топлива будет стоить не больше 66,8 рублей, АИ-92 не будут продавать дороже 55,8 рублей за литр, а АИ-95 — 59,8 рублей.

Также Аксенов рассказал, что в течение недели цену снизят снова, на 1 рубль. Дизельное топливо будет стоить 65,8 рублей за литр, а АИ-92 будут продавать не дороже 54,8 рублей за литр. Стоимость АИ-95 останется на уровне первоначальной договоренности.

Аксенов добавил, что Минфин России не поддержал предложение региона по компенсации для снижения стоимости топлива для потребителей. Поэтому вопрос решают самостоятельно, на уровне субъекта.

«Благодарю руководство наших топливных компаний за понимание и поддержку внутреннего рынка», — заключил Аксенов.