Власти Крыма договорились с АЗС снизить стоимость топлива
Глава Крыма анонсировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в регионе
12 октября Сергей Аксенов рассказал о договоренности региона с топливными компаниями Крыма. Речь идет о владельцах 90% заправочных станций республики и Севастополя, отметил чиновник.
Согласно решению, с 00 часов субботы, 14 октября, на АЗС Крыма и Севастополя литр дизельного топлива будет стоить не больше 66,8 рублей, АИ-92 не будут продавать дороже 55,8 рублей за литр, а АИ-95 — 59,8 рублей.
Также Аксенов рассказал, что в течение недели цену снизят снова, на 1 рубль. Дизельное топливо будет стоить 65,8 рублей за литр, а АИ-92 будут продавать не дороже 54,8 рублей за литр. Стоимость АИ-95 останется на уровне первоначальной договоренности.
Аксенов добавил, что Минфин России не поддержал предложение региона по компенсации для снижения стоимости топлива для потребителей. Поэтому вопрос решают самостоятельно, на уровне субъекта.
«Благодарю руководство наших топливных компаний за понимание и поддержку внутреннего рынка», — заключил Аксенов.
Напомним, в середине сентября 2023 года Юга.ру писали, что Крым лидирует по ценам на топливо на АЗС. По данным Росстата, 11 сентября средняя стоимость АИ-92 в Крыму составляла 57,2 рубля, в Севастополе — 57,13 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 64,15 рубля в среднем по Крыму и 64,29 рубля — в Севастополе.
Как ранее писали Юга.ру, ФАС возбудила дело по результатам проверки обоснованности роста цен на топливо в Краснодарском крае.