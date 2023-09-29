ФАС возбудила дело по результатам проверки цен на топливо в Краснодарском крае

Краснодарское УФАС России возбудило дело в отношении двух предприятий региона по подозрению в антиконкурентном сговоре

На сайте ФАС России 29 сентября появилась информация о том, что краснодарское УФАС возбудило дело в отношении Ильского НПЗ и компании «Славянск ЭКО». Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения.

Напомним, 11 сентября ФАС России заявила, что проверит обоснованность роста цен на топливо в южных регионах. Позже в Министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани заявили, что передали материалы по ситуации с топливом сотрудникам ФАС Краснодарского края для проверки.