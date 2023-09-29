ФАС возбудила дело по результатам проверки цен на топливо в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Краснодарское УФАС России возбудило дело в отношении двух предприятий региона по подозрению в антиконкурентном сговоре

На сайте ФАС России 29 сентября появилась информация о том, что краснодарское УФАС возбудило дело в отношении Ильского НПЗ и компании «Славянск ЭКО». Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения.

Напомним, 11 сентября ФАС России заявила, что проверит обоснованность роста цен на топливо в южных регионах. Позже в Министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани заявили, что передали материалы по ситуации с топливом сотрудникам ФАС Краснодарского края для проверки.

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О ценах на топливо на АЗС южных регионов страны Юга.ру писали здесь. Также напомним, что оптовые цены на топливо для аграриев в Краснодарском крае за месяц выросли почти вдвое.

Ранее Минэнерго объяснило проблемы с поставками ГСМ высокой загруженностью железных дорог на южном направлении во время туристического сезона.

Министерство энергетики РФ Топливо ФАС Цены

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ФАС возбудила дело по результатам проверки цен на топливо в Краснодарском крае
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