ФАС возбудила дело по результатам проверки цен на топливо в Краснодарском крае
Краснодарское УФАС России возбудило дело в отношении двух предприятий региона по подозрению в антиконкурентном сговоре
На сайте ФАС России 29 сентября появилась информация о том, что краснодарское УФАС возбудило дело в отношении Ильского НПЗ и компании «Славянск ЭКО». Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения.
Напомним, 11 сентября ФАС России заявила, что проверит обоснованность роста цен на топливо в южных регионах. Позже в Министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани заявили, что передали материалы по ситуации с топливом сотрудникам ФАС Краснодарского края для проверки.
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О ценах на топливо на АЗС южных регионов страны Юга.ру писали здесь. Также напомним, что оптовые цены на топливо для аграриев в Краснодарском крае за месяц выросли почти вдвое.
Ранее Минэнерго объяснило проблемы с поставками ГСМ высокой загруженностью железных дорог на южном направлении во время туристического сезона.