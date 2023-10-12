В Краснодаре на выходных пройдут лекции о тихой роскоши и легендах музыки

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

14 октября начнется встреча «Тихая роскошь» от Кристины Еременко.

Программа:

свадьба, сериал, суд — какие недавние события привели к популярности тихой роскоши;

влияние общественного мнения на стиль власть держащих;

немая роскошь, или как выглядят современные императоры;

финансовый кризис: экономика влияет на высоту каблуков;

бедность как другой источник вдохновения в моде.

15 октября пройдет «Музыкальная» лекция Михаила Анисимова. Спикер на примере Chuck Berry, The Beatles, Nirvana и Limp Bizkit расскажет о том, как зарождались легенды современного музыкального искусства.

Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга».