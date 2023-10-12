В Краснодаре на выходных пройдут лекции о тихой роскоши и легендах музыки
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
14 октября начнется встреча «Тихая роскошь» от Кристины Еременко.
Программа:
- свадьба, сериал, суд — какие недавние события привели к популярности тихой роскоши;
- влияние общественного мнения на стиль власть держащих;
- немая роскошь, или как выглядят современные императоры;
- финансовый кризис: экономика влияет на высоту каблуков;
- бедность как другой источник вдохновения в моде.
15 октября пройдет «Музыкальная» лекция Михаила Анисимова. Спикер на примере Chuck Berry, The Beatles, Nirvana и Limp Bizkit расскажет о том, как зарождались легенды современного музыкального искусства.
Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга».
Сегодня, 13:21Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Рассказываем, что посмотреть в кино с 12 октября
Вчера, 17:08В Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ
Рассказываем, как помочь
10 октября, 10:57Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре