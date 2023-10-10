В Краснодаре на лекции расскажут, как японцы вместе с русскими снимали аниме

В краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга»

Влад Балабанов расскажет о практике совместной работы японских и советских авторов, культурной ценности получившихся мультфильмов и о том, зачем Юрий Норштейн приезжал в гости к Миядзаки. Кроме того, зрители вместе с ведущим посмотрят и обсудят, как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга, а также смогут взглянуть на историю советско-японских отношений через призму мультипликации.

Начало в 18:45. Стоимость билетов 400-700 рублей, купить можно по ссылке. Центр психологии и искусства «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ресторане Villa Verde 11 октября покажут драму «Не смотрите наверх» про общество потребления. После показа Алексей Верзунов расскажет об актуальных идеях Бодрийяра и Ги Дебора.