На дорогах Дагестана установили 13 умных пешеходных переходов от «Ростелекома»
«Ростелеком» смонтировал на региональных и муниципальных дорогах Дагестана 13 умных пешеходных переходов с автоматической подсветкой и фотовидеофиксацией
Умные пешеходные переходы появились в Махачкале, Буйнакске, Каспийске и еще 11 населенных пунктах республики в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Еще пять ранее оборудованных переходов специалисты компании дооснастили системами видеонаблюдения.
Пешеходные переходы с автоматическим распознаванием движения смонтировали на пересечении оживленных транспортных артерий: рядом со школами, МФЦ, больницами, торговыми центрами.
Умный пешеходный переход подсвечивает человека, который пересекает проезжую часть с любой скоростью. Подсветка сработает, даже если пешеход остановился или пошел в обратном направлении. Особенно это важно в отношении детей, которые могут внезапно выбежать на дорогу, а затем поменять траекторию движения: система все равно успеет среагировать. Еще одно достоинство системы освещения — она не ослепляет водителей.
«Дагестан — один из лидеров в России по ежегодному приросту населения. Вместе с ростом жителей стремительно увеличивается и концентрация автомобилей на дорогах. Этот фактор при недостаточной развитости дорожно-транспортной инфраструктуры увеличивает количество ДТП с их участием. Особенно остро проблема стоит на скоростных трассах, проходящих через населенные пункты, где в условиях плохой видимости водители часто не успевают вовремя среагировать на внезапно появившегося в свете фар пешехода. Создаются ситуации, опасные для жизни всех участников движения. Инициативы региональных властей, реализуемые специалистами «Ростелекома», по повышению уровня безопасности и комфорта городской среды, нашли оценку на самом высоком уровне. В 2023 году Дагестан включили в число пяти лучших российских регионов, получивших национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов.
«Ростелеком» развивает комплексные решения для государства, в том числе для регионов и муниципалитетов, по нацпроектам «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:
«Ростелеком» планомерно внедряет единую цифровую платформу в дорожно-транспортную инфраструктуру республики. Функциональные модули помогают обеспечивать прозрачность процессов и эффективность контроля за ситуациями на дорогах. Система выполняет важную социальную задачу: обеспечивает на пешеходных переходах снижение уровня ДТП с человеческими жертвами, количество которых в республике остается высоким. В целом интеллектуальные транспортные технологии в населенных пунктах существенно повышают эффективность управления городскими ресурсами. Это положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона»,— прокомментировал директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.
Как писали Юга.ру, ранее «Ростелеком» установил умное уличное освещение в Ростове-на-Дону.