На дорогах Дагестана установили 13 умных пешеходных переходов от «Ростелекома»

«Ростелеком» смонтировал на региональных и муниципальных дорогах Дагестана 13 умных пешеходных переходов с автоматической подсветкой и фотовидеофиксацией

Умные пешеходные переходы появились в Махачкале, Буйнакске, Каспийске и еще 11 населенных пунктах республики в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще пять ранее оборудованных переходов специалисты компании дооснастили системами видеонаблюдения. Пешеходные переходы с автоматическим распознаванием движения смонтировали на пересечении оживленных транспортных артерий: рядом со школами, МФЦ, больницами, торговыми центрами.

Умный пешеходный переход подсвечивает человека, который пересекает проезжую часть с любой скоростью. Подсветка сработает, даже если пешеход остановился или пошел в обратном направлении. Особенно это важно в отношении детей, которые могут внезапно выбежать на дорогу, а затем поменять траекторию движения: система все равно успеет среагировать. Еще одно достоинство системы освещения — она не ослепляет водителей.

«Дагестан — один из лидеров в России по ежегодному приросту населения. Вместе с ростом жителей стремительно увеличивается и концентрация автомобилей на дорогах. Этот фактор при недостаточной развитости дорожно-транспортной инфраструктуры увеличивает количество ДТП с их участием. Особенно остро проблема стоит на скоростных трассах, проходящих через населенные пункты, где в условиях плохой видимости водители часто не успевают вовремя среагировать на внезапно появившегося в свете фар пешехода. Создаются ситуации, опасные для жизни всех участников движения. Инициативы региональных властей, реализуемые специалистами «Ростелекома», по повышению уровня безопасности и комфорта городской среды, нашли оценку на самом высоком уровне. В 2023 году Дагестан включили в число пяти лучших российских регионов, получивших национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов.

«Ростелеком» развивает комплексные решения для государства, в том числе для регионов и муниципалитетов, по нацпроектам «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование: Как «Ростелеком» строит «Цифровую экономику» на юге России

«Ростелеком» планомерно внедряет единую цифровую платформу в дорожно-транспортную инфраструктуру республики. Функциональные модули помогают обеспечивать прозрачность процессов и эффективность контроля за ситуациями на дорогах. Система выполняет важную социальную задачу: обеспечивает на пешеходных переходах снижение уровня ДТП с человеческими жертвами, количество которых в республике остается высоким. В целом интеллектуальные транспортные технологии в населенных пунктах существенно повышают эффективность управления городскими ресурсами. Это положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона»,— прокомментировал директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.