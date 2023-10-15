В Кисловодске пройдет гастрономический фестиваль «Некислый ВИходНОй»

Ставропольский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Кисловодске 21-22 октября состоится гастрономический праздник вина, сыра и икры «Некислый ВИходНОй»

Праздник соберет как крупных винных производителей, так и маленьких крафтовых. Гостям расскажут всё о виноделии на Ставрополье, а сомелье раскроют секреты уникального южного напитка.

22 октября на Курортном бульваре города появится необычная экспозиция в виде фонтана, наполненного 500 литрами молодого вина.

«Такое можно увидеть только в Кисловодске. Каждая локация праздника удивит гостей фестиваля», — написал в своем телеграм-канале мэр Евгений Моисеев.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» проходит кинофестиваль Райана Гослинга. Зрители могут посмотреть лучшие фильмы со звездой Голливуда и обсудить их с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым. В программе романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд», криминальный неонуар «Драйв», криминальный триллер «Только Бог простит» и криминальная драма «Место под соснами».

Вино Кисловодск Праздники Фестивали

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В Кисловодске пройдет гастрономический фестиваль «Некислый ВИходНОй»
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