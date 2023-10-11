Дольщики краснодарского ЖК «Удачный выбор» снова обратились к Бастрыкину из-за проблем с компенсациями

Краснодарский край

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  • © Фото driashkin, freepik.com
    © Фото driashkin, freepik.com

В Краснодаре дольщики ЖК «Удачный выбор» просят ускорить получение компенсационных выплат за снесенное жилье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в конце сентября потребовал доложить  о проделанной работе по восстановлению жилищных прав дольщиков краснодарского ЖК «Удачный выбор». Об этом сообщили в информцентре Следкома.

«В региональном следственном управлении возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одно производство. Кроме того, в органах внутренних дел расследовалось уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое направлено в суд», — добавили в информцентре. 

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В начале октября дольщица снесенного краснодарского ЖК «Удачный выбор» Элина Салтхуцишвили снова записала обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину и Совбезу. Она просит их вмешаться в дело по восстановлению жилищных прав и создать рабочую группу. 

Как рассказала Салтхуцишвили, 25 сентября прошло межведомственное совещание с обманутыми дольщиками. По её словам, там приняли решение подготовить законопроект, который позволит пострадавшим участникам строительства получить компенсационные выплаты. В конце совещания дольщики обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и попросили посодействовать в принятии законопроекта.

По инициативе Кондратьева в ЗСК 6 октября приняли закон, который предписывает выплачивать компенсации не только дольщикам по федеральному закону №214. На компенсацию могут рассчитывать и те, кто передал деньги после заключения договора купли-продажи или переуступки. При этом потрадавшая дольщица Элина Салтхуцишвили законом осталась недовольна.

Ранее Юга.ру уже рассказывали о проблемах дольщиков ЖК «Удачный выбор». Дома на улице Альпийской, 17 начали строить в 2014 году. Срок сдачи был запланирован на 2015 год, а затем перенесен на 2017 год. При этом застройщики изначально знали, что не смогут достроить многоэтажку.

Дом, в котором купили квартиры около 170 семей, признали незаконным и снесли в 2020 году. Застройщиков приговорили к пяти и шести годам колонии, но затем освободили их из-под стражи. 

Все эти годы обманутые дольщики пытаются добиться компенсаций. Весной они написали главе СКР и тогда Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о непринятии мер к восстановлению прав дольщиков. 

Александр Бастрыкин Вениамин Кондратьев Жилье Обманутые дольщики

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