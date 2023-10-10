Дольщица снесенного в Геленджике дома снова начала голодовку у администрации Краснодарского края

По словам Гусляковой, она снова объявила голодовку из-за несдержанного обещания вице-губернатора Кубани Сергея Власова. Как рассказала женщина, замглавы края говорил, что 2-6 октября проведет совещание по вопросу восстановления прав дольщиков. Но этого так и не произошло. Гуслякова добавила, что про совещание Власов сказал ей во время предыдущей акции голодовки.

Дольщица снесенного дома в Геленджике Людмила Гуслякова 10 октября снова объявила голодовку. На акцию она вышла у стен администрации Краснодарского края. Об этом редакции Юга.ру сообщила представитель инициативной группы.

Кроме того, женщина написала письмо президенту РФ. Она просит разобраться в ситуации со сносом дома и помочь восстановить права на жилье. Копия документа есть в распоряжении редакции.

Обновлено в 15:40. Гуслякова рассказала, что в администрации края снова пообещали провести совещание. Также женщина добавила, что собирается остаться ночевать у стен здания.

Ранее Юга.ру писали, что Гуслякова объявила голодовку у стен краевой администрации 18 сентября. Она говорила, что будет продолжать акцию до тех пор, пока «обещания губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разрешении вопроса по восстановлению конституционных прав на мое жилье не будут выполнены».

Напомним, снесенная многоэтажка была построена в Геленджике на улице Красногвардейской, 79. Жилье там приобрели около 400 семей. Спустя время суд признал дом самостроем, затем его снесли. Проблему дольщиков обещали решить еще в 2020 году. Как рассказала Гуслякова, людям обещали выплатить материальную помощь, которая несоизмерима с покупкой жилья.