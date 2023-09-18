Дольщица снесенного в Геленджике дома вышла на голодовку у стен администрации Краснодарского края
Одна из дольщиц снесенной в Геленджике многоэтажки объявила голодовку около краевой администрации
Дольщица снесенного в Геленджике дома Людмила Гуслякова объявила голодовку. Она начала акцию у стен администрации Краснодарского края 18 сентября. Об этом женщина сообщила редакции Юга.ру.
«Акция голодания будет проходить до тех пор, пока не выполнятся личные обещания губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разрешении вопроса по восстановлению конституционных прав на мое жилье, которые были даны губернатором мне и присутствовавшим на этой встрече более 70 пострадавшим участникам строительства нашего дома еще в августе 2020 года», — сказала Гуслякова.
Как писали Юга.ру, в 2011 году женщина приобрела квартиру в строящемся доме по улице Красногвардейской, 79 в Геленджике. Она купила квартиру на деньги от продажи единственного жилья в Улан-Удэ.
Изначально земля, на которой стоял дом, имела категорию «научно-исследовательская деятельность». Но бывший мэр Геленджика Виктор Хрестин изменил её на «многоэтажную жилую застройку». После этого на участке возвели 14-этажный дом, а квартиры в нем приобрели почти 400 семей. Некоторые люди даже успели зарегистрировать право в Росреестре, но суд все равно объявил многоэтажку самостроем. В октябре 2022 года её снесли после экспертизы, которая решила, что дом опасен. По данным «РБК Краснодар», ущерб составил около 1 млрд рублей.
Власти Кубани ежегодно собираются решить вопрос с обманутыми дольщиками раз и навсегда:
Как рассказала Гуслякова, в 2020 году Кондратьев пообещал, что проблему дольщиков решат. Но, по словам женщины, с тех пор ничего не изменилось. В ноябре 2022 года бездействие властей вынудило женщину провести акцию голодовки. После протеста женщине пообещали рассмотреть все возможные варианты решения проблемы.
Гуслякова говорит, что дольщикам снесенного дома поступают ответы от администрации Геленджика и края, что вопрос о восстановлении прав решается и людям выплатят компенсации. Это сделают после принятия ряда документов, которые, по её словам, согласовываются без определенного срока. Также женщина отметила, что выплаты планируются как материальная помощь, а не как средства, соизмеримые с покупкой жилья.
«С 2011 года у меня нет крыши над головой и очень скромная пенсия. Мне 64 года. Пока позволяло здоровье, я работала, чтобы оплатить аренду съемного жилья. Хотя жильем это было сложно назвать. Как правило, это была комната с подселением или сарай, оборудованный под жилье или балкон, так как все годы я находилась в ожидании законного решения по восстановлению моих конституционных прав. А жилье в Геленджике дорогое, особенно в теплый период года», — сказала Гуслякова.
Ранее Юга.ру писали, что дольщики краснодарского ЖК «КарандашЪ» вынесли гроб к зданию краевой администрации. Их дом не могут ввести в эксплуатацию с 2017 года.