Дольщица снесенного в Геленджике дома вышла на голодовку у стен администрации Краснодарского края

Дольщица снесенного в Геленджике дома Людмила Гуслякова объявила голодовку. Она начала акцию у стен администрации Краснодарского края 18 сентября. Об этом женщина сообщила редакции Юга.ру.

«Акция голодания будет проходить до тех пор, пока не выполнятся личные обещания губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разрешении вопроса по восстановлению конституционных прав на мое жилье, которые были даны губернатором мне и присутствовавшим на этой встрече более 70 пострадавшим участникам строительства нашего дома еще в августе 2020 года», — сказала Гуслякова.

Как писали Юга.ру, в 2011 году женщина приобрела квартиру в строящемся доме по улице Красногвардейской, 79 в Геленджике. Она купила квартиру на деньги от продажи единственного жилья в Улан-Удэ.

Изначально земля, на которой стоял дом, имела категорию «научно-исследовательская деятельность». Но бывший мэр Геленджика Виктор Хрестин изменил её на «многоэтажную жилую застройку». После этого на участке возвели 14-этажный дом, а квартиры в нем приобрели почти 400 семей. Некоторые люди даже успели зарегистрировать право в Росреестре, но суд все равно объявил многоэтажку самостроем. В октябре 2022 года её снесли после экспертизы, которая решила, что дом опасен. По данным «РБК Краснодар», ущерб составил около 1 млрд рублей.