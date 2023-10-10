РНКБ выдал первые 5 тысяч платежных стикеров для бесконтактной оплаты

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выпустил для клиентов 5 тысяч универсальных платёжных стикеров для бесконтактной оплаты товаров и услуг

Стикеры больше всего востребованы среди обладателей смартфонов с операционной системой iOS и Android без функции NFC.

Владельцы дебетовых или виртуальных карт РНКБ могут приобрести универсальный стикер за 659 рублей в любом офисе банка. Стикер выдают на месте, сразу после оформления. Обслуживание бесплатное. 

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Стикер — уменьшённый в размере аналог банковской карты со встроенным NFC-чипом. Его можно приклеить на заднюю панель смартфона, чтобы бесконтактно оплачивать покупки и снимать наличные в устройствах с NFC.

  • © Фото пресс-службы банка РНКБ
    © Фото пресс-службы банка РНКБ

Узнать подробности о работе платежных стикеров можно в офисах РНКБ, на официальном сайте или в контактном центре банка по номеру 8-800-234-27-27.

Как писали Юга.ру, около 2 тысяч предприятий Кубани и Крыма принимают платежи через смартфон с помощью сервиса РНКБ.

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