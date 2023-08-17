Около 2 тысяч предприятий Кубани и Крыма принимают платежи через смартфон с помощью сервиса РНКБ
За последние три месяца более тысячи предприятий в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис SoftPOS от РНКБ. Он позволяет использовать смартфон как платежный терминал
Установка дополнительного оборудования не требуется — для расчетов с покупателями нужен только смартфон на платформе Android с поддержкой NFC и подключением к сети Интернет.
Сегодня уже около 2 тыс. предприятий используют в работе сервис входящего в Группу ВТБ банка РНКБ. С помощью него можно принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением Mir Pay и по QR-коду через систему быстрых платежей. Чек клиент может получить на свою электронную почту или отскарировать по QR-коду с телефона продавца.
Вся необходимая для предприятия отчетность — чеки, выписки по операциям, графики, статистики оплат и прочее — отображаются в личном кабинете владельца предприятия.
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«Популярность этого сервиса растет, поскольку он позволяет экономить средства на приобретение или аренду оборудования и на его обслуживании, а также предлагать покупателям оптимальный для них способ оплаты. Подключить этот сервис могут не только новые, но и наши действующие клиенты», — говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан.