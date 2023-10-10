Для контроля за пожарами в лесах Краснодарского края и Адыгеи установили умные камеры МТС

Для защиты уникальных природных локаций, реликтовых лесов и экотроп умное видеонаблюдение от МТС установили в 10 районах Краснодарского края и Адыгеи

Как это работает?

Камеры круглосуточно контролируют возможные инциденты с пожарами на больших территориях — лесных, горных и степных. Искусственный интеллект анализирует видеопоток в режиме реального времени и подает диспетчеру сигнал о возможном задымлении. Соответствующие службы получают экстренное уведомление с точной локацией возможного возгорания и могут оперативно выехать на место.

Умное видеонаблюдение фиксирует ЧП на дальности до 17 километров. Угол обзора 360° и разрешение 4К помогает распознать даже небольшое задымление. Устройства смонтировали на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности.