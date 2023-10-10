Для контроля за пожарами в лесах Краснодарского края и Адыгеи установили умные камеры МТС

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Joanne Francis, unsplash.com
    © Фото Joanne Francis, unsplash.com

Для защиты уникальных природных локаций, реликтовых лесов и экотроп умное видеонаблюдение от МТС установили в 10 районах Краснодарского края и Адыгеи

Как это работает?

Камеры круглосуточно контролируют возможные инциденты с пожарами на больших территориях — лесных, горных и степных. Искусственный интеллект анализирует видеопоток в режиме реального времени и подает диспетчеру сигнал о возможном задымлении. Соответствующие службы получают экстренное уведомление с точной локацией возможного возгорания и могут оперативно выехать на место.

Умное видеонаблюдение фиксирует ЧП на дальности до 17 километров. Угол обзора 360° и разрешение 4К помогает распознать даже небольшое задымление. Устройства смонтировали на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности.

Где установили такие камеры?

Этой весной для защиты уникальных природных мест, реликтовых лесов и экотроп видеонаблюдение установили в 10 локациях:

  • в Апшеронском, Северском, Ейском, Мостовском, Абинском, Геленджикском, Новороссийском, Горячеключевском, Белореченском районах Краснодарского края;
  • в Теучежском районе Адыгеи.

С начала 2023 года камеры видеонаблюдения, оборудованные ПО «Лесохранитель», появились на антеннах МТС высотой больше 40 метров.

В Краснодарском крае опасность пожаров:

«Очевидно, что технологии сегодня помогают объективно оценить риск и возможную угрозу на больших природных территориях. Роль человека по-прежнему важна на этом этапе, но уже как эксперта. Такие сервисы позволяют высвободить человеческие ресурсы для решения более сложных, верхнеуровневых задач. В связке искусственного и человеческого интеллектов получается наилучший эффект, обеспечивается максимальный контроль и значительно вырастает скорость реагирования при работе с пожарами», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, при пожаре в Геленджике погибли краснокнижные растения. На восстановление леса нужны десятилетия. Власти Кубани ограничили пребывание граждан в лесах региона с 23 сентября по 13 октября.

Безопасность Лесное хозяйство МТС Пожароопасность Пожары Технологии Экология

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