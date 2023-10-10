Для контроля за пожарами в лесах Краснодарского края и Адыгеи установили умные камеры МТС
Для защиты уникальных природных локаций, реликтовых лесов и экотроп умное видеонаблюдение от МТС установили в 10 районах Краснодарского края и Адыгеи
Как это работает?
Камеры круглосуточно контролируют возможные инциденты с пожарами на больших территориях — лесных, горных и степных. Искусственный интеллект анализирует видеопоток в режиме реального времени и подает диспетчеру сигнал о возможном задымлении. Соответствующие службы получают экстренное уведомление с точной локацией возможного возгорания и могут оперативно выехать на место.
Умное видеонаблюдение фиксирует ЧП на дальности до 17 километров. Угол обзора 360° и разрешение 4К помогает распознать даже небольшое задымление. Устройства смонтировали на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности.
Где установили такие камеры?
Этой весной для защиты уникальных природных мест, реликтовых лесов и экотроп видеонаблюдение установили в 10 локациях:
- в Апшеронском, Северском, Ейском, Мостовском, Абинском, Геленджикском, Новороссийском, Горячеключевском, Белореченском районах Краснодарского края;
- в Теучежском районе Адыгеи.
С начала 2023 года камеры видеонаблюдения, оборудованные ПО «Лесохранитель», появились на антеннах МТС высотой больше 40 метров.
В Краснодарском крае опасность пожаров:
«Очевидно, что технологии сегодня помогают объективно оценить риск и возможную угрозу на больших природных территориях. Роль человека по-прежнему важна на этом этапе, но уже как эксперта. Такие сервисы позволяют высвободить человеческие ресурсы для решения более сложных, верхнеуровневых задач. В связке искусственного и человеческого интеллектов получается наилучший эффект, обеспечивается максимальный контроль и значительно вырастает скорость реагирования при работе с пожарами», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, при пожаре в Геленджике погибли краснокнижные растения. На восстановление леса нужны десятилетия. Власти Кубани ограничили пребывание граждан в лесах региона с 23 сентября по 13 октября.