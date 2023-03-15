C помощью умных камер МТС будет предотвращать лесные пожары в Краснодарском крае

Специалисты центра смогут наблюдать за обстановкой в лесах онлайн с помощью искусственного интеллекта. Он анализирует видеопоток и подает диспетчеру сигнал о возможном задымлении. Сотрудники будут получать экстренное уведомление с локацией возможного возгорания и смогут быстро выезжать на место.



«Умное видеонаблюдение активно внедряется для обеспечения безопасности в городах. Но не менее важно использовать цифровые ресурсы и за пределами городов — для сохранности наших лесов и недопущения природных катастроф. Технологии могут и должны работать на благо общества, и МТС всегда готова включиться в разработку цифровых решений самого разного уровня и масштаба», — отметил директор МТС по Краснодарскому краю Сергей Ласкавый.



Умное видеонаблюдение фиксирует ЧП на дальности до 17 километров. Каждая камера имеет угол обзора 360° и разрешение 4К, это позволит увидеть даже небольшие задымления на дальнем расстоянии. Устройства смонтированы на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности.



«Известно, что почти 90 процентов лесных пожаров удается ликвидировать в первые сутки после возгорания. Именно поэтому крайне важно получать информацию о возможных рисках максимально оперативно. Опыт других регионов после внедрения подобных проектов показывает, что ликвидация задымлений в начальной стадии позволяет в разы снизить возможность перехода огня в лесную зону. Скорость получения и передачи такой информации с помощью современных технологий повышает эффективность нашей работы и предотвращает чрезвычайные ситуации», — заявил руководитель краевого лесопожарного центра Николай Сивер.



Как сообщали ранее Юга.ру, сочинцы смогут сэкономить треть расходов на связь от МТС.