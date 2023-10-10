В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа

В Минздраве Краснодарского края рассказали о ходе вакцинации от гриппа

Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или мобильных пунктах. При себе нужно иметь паспорт. В пресс-службе отметили, что вакцинация осуществляется препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

В 2023 году в Краснодарском крае Минздрав планирует привить от гриппа 3,3 млн человек. По данным на 2 октября, вакцину получили уже 1,1 млн человек. Юга.ру узнали об этом в пресс-службе ведомства.

Мобильные пункты в Краснодаре работают с 9:00 до 18:00 по будням на улице Красной, 122 (Главная городская площадь) и Красной, 35 (сквер им. Г. К. Жукова).

В выходные дни в Краснодаре прививку также можно сделать с 9:00 до 17:00 на улице Трамвайной, 2 (парк «Солнечный остров») и Колхозной, 86 (Чистяковская роща).

В Сочи мобильный пункт расположен на улице Советской, 26. Он работает с 10:00 до 16:00.

В Новороссийске можно провакцинироваться с 9:00 до 18:00 в ТЦ «Красная площадь» и с 9:00 до 15:00 в пункте на улице Героев Десантников, 2.

Ранее Юга.ру писали, что с начала 2023 года в Краснодарском крае 260 человек заболели корью. Из них 141 человек младше 17 лет.