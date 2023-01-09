Опасные химтрейлы, мировой заговор и вышки, несущие болезни. Почему мы верим в антинаучные теории?

В ушедшем году Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о популярности конспирологии. Выяснилось, что за последние 30 лет количество тех, кто верит в любые, самые невероятные теории заговора, сократилось в 4 раза. Это заслуга возросшей доступности информации. С одной стороны, Интернет развенчивает мифы, с другой стороны, он их активно распространяет. Юга.ру вспомнили самые массовые конспирологические теории последних лет и спросили об этом учёного. Следы от самолета, которые влияют на психику «ХИМТРЕЙЛЫ над Краснодаром ! Зачем вы нас травите?» Так подписан один из роликов на известном видеохостинге. За 5 лет он набрал 9,5 тыс. просмотров. В видео под тревожную музыку почти пять минут идёт подборка фотографий неба после пролёта нескольких самолетов. Следы медленно рассеиваются и якобы даже через 2 часа всё еще остаются в небе. Ближе к концу видео, как итог, появляется надпись «Так нам отравляют воду, воздух, почву и нас, жителей!!!» Для сравнения приводят другие фото, где следы от полета самолета рассеиваются быстрее. Откуда всё началось. Теория о том, что химтрейлы загрязняют атмосферу, а в некоторых версиях даже распыляются специально для того, чтобы воздействовать на психику людей, появилась в США. На русский английское chemtrails начали переводить как «химиотрассы» или «химтрейлы». Первый вариант был придуман директором Русской уфологической исследовательской станции RUFORS Николаем Субботиным, который в 2001 году на основе иностранных источников написал статью о проблеме химиотрасс. В самых безумных теориях конспирологи утверждают, что химиотрассы распыляются специально для того, чтобы контролировать численность жителей Земли. Факт. Когда самолет находится в небе, его двигатель выбрасывает в воздух отработанные газы. Они горячие, поэтому на выходе трансформируются в пар. Он выглядит как белая полоса в небе и называется конденсационным следом.

Вакцина с живым вирусом смерти В августе 2021 года по Краснодару прокатилась трагичная история, которая в процессе пересказа в соцсетях обросла массой слухов и подробностей. В хуторе Ленина умерли трое членов одной семьи — родители девочки и её бабушка. Они проживали в одном доме и примерно за неделю до инфицирования коронавирусом вакцинировались российским препаратом. В графе «причина смерти» написали: «на фоне подтверждённого COVID-19». Для многих противников вакцинации это стало подтверждение слухов, что после прививки можно умереть от коронавируса. Откуда всё началось. На массовом страхе перед пандемией активно паразитировали некоторые блогеры. Еще в июле 2022 года в Общественной палате заявили, что киберволонтеры за год обнаружили более 30 тыс. фейковых сообщений в соцсетях, большинство касалось пандемии и вакцинации. Волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили более 17 тыс. недостоверных сообщений о коронавирусе. Факт. Российские СМИ действительно сообщали о 12 человек, которые умерли спустя небольшое время после вакцинации. Однако связь их смерти именно с препаратом не подтверждена. Более того, почти все летальные случаи были после вакцинации «ЭпиВакКороной». По мнению врачей, скорее всего она оказалась малоэффективна после заражения коронавирусом.

Вышки 5G вызывают рак и влияют на иммунитет В тревожном 2021 году распространение получила и другая теория. О том, что вышки мобильной связи 5G влияют на здоровье. Летом 2021-го в Новороссийске против установки средства связи выступили местные жители. Они обратились к властям с требованием не строить вышку у жилых домов. Эти страхи активно поддерживали такие инфлюенсеры, как Виктория Боня, которая утверждала, что вышки помогают чипировать жителей планеты. Откуда всё началось. Опасность вышек мобильной сети связали с распространением коронавируса. По данным исследования Оксфордского Института, часто фейковую информацию в соцсетях распространяли знаменитости. Журналисты Bloomberg и еще некоторых изданий в разных странах мира сообщили, что конспирологическую теорию чаще всего продвигают боты, а не реальные люди. На волне массовой истерии в Великобритании полиция зафиксировала 20 случаев нападений на вышки сотовой связи 5G. Факт. Никаких научно обоснованных доказательств того, что излучение от вышек связи может наносить вред здоровью или повышать риск заражения коронавирусом, на сегодняшний день нет.

Дарья Сигида, доцент кафедры корпоративного и государственного управления Краснодарского филиала РЭУ им.Г.В Плеханова, кандидат философских наук, психолог Для начала скажу банальные вещи: при избытке информации у людей недостаточно знаний. Там, где нет качественных знаний, есть психотические фантазии. Если мы заговорили про информационное поле, стоит сказать, что еще 20-25 лет назад столько информации, как сейчас, не было. Она не успевает обрабатываться нами, в следствие чего может возникать тревога. У современного человека информация и многозадачность занимают 1 строчку во всех сферах. Отсюда тяжело вычленить полезные знания, куда легче запоминается негативно окрашенная информация. Известный психотерапевт Берт Хелингер говорил, что несчастным быть легче, чем счастливым. Есть такое понятие — ноцебо. Если плацебо — вера в хорошее, то ноцебо — вера в плохое. Впервые более детально стали исследовать этот феномен именно в пандемию. Пока однозначного ответа, откуда берется ноцебо, нет, так как функциональная нейрохимия требует долгих исследований. Единственное, что можно утверждать, так это то, что ноцебо подвергаются как можно больше людей именно в моменты кризиса в стране, мире. Каждый кризис всегда связан с тревогой. А тревожный фон обеспечивает веру в ноцебо «все плохое обязательно случится». Лично я сталкивалась с людьми, которые охотно верили в конспирологические теории по типу «плоская земля», «распыление химтрейлов» и тд. Всегда задаю вопрос: «как это влияет на вас лично? Что дает вам это знание?» Многие считают такое знание тайным, а значит, причисляют себя к «другому» обществу. Когда человеку кажется, что он обладает тайным знанием, это дает ему чувство превосходства над другими, выделяет его из толпы. Обусловлено такое поведение желанием поднять самооценку, пусть даже таким способом. Когда общество находится в кризисе экономическом, политическом и другом, люди теряют реальность или некую стабильность. В такие моменты процветает все мистическое и неординарное: гадалки, экстрасенсы и тд. Почему велик спрос на это именно в моменты кризиса? Потому что это один из способов вернуть стабильность, зародить надежду на светлое будущее.