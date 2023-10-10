В Краснодарском крае резко похолодает. В Минсельхозе сказали, что низкая температура не грозит урожаю и посеву
Синоптики обещают на Кубани заморозки до -4 °С. В Минсельхозе уверяют, что похолодание не повлияет на сельхозкультуры
В Краснодарском крае 11-12 октября прогнозируют заморозки до -4 °С. Похолодание не затронет только Азовское и Черноморское побережья, сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС края.
В ведомстве добавили, что при такой температуре высока вероятность повреждения и полной гибели сельхозкультур и теплолюбивых растений.
Генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков рассказал Юга.ру, что сейчас в крае собирают урожай яблок и небольшие понижения температуры не опасны. Но при -4…-7 °С градусах могут пострадать многие сельхозкультуры.
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В пресс-службе Минсельхоза Краснодарского края сказали, что похолодание не повлияет на сельхокультуры и осеннюю посевную кампанию. Там отметили, что почти весь урожай уже собрали, а там, где уборочная кампания еще продолжается, заморозков нет.
«Сев озимых культур также идет в штатном режиме. Почва достаточно хорошо прогрета, и в настоящее время низкие температуры не окажут влияния на состояние посевов», — сказали в Минсельхозе.