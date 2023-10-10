В Краснодарском крае резко похолодает. В Минсельхозе сказали, что низкая температура не грозит урожаю и посеву

Синоптики обещают на Кубани заморозки до -4 °С. В Минсельхозе уверяют, что похолодание не повлияет на сельхозкультуры

В Краснодарском крае 11-12 октября прогнозируют заморозки до -4 °С. Похолодание не затронет только Азовское и Черноморское побережья, сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС края.

В ведомстве добавили, что при такой температуре высока вероятность повреждения и полной гибели сельхозкультур и теплолюбивых растений.

Генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков рассказал Юга.ру, что сейчас в крае собирают урожай яблок и небольшие понижения температуры не опасны. Но при -4…-7 °С градусах могут пострадать многие сельхозкультуры.