Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить трагикомедию «Не смотрите наверх» про общество потребления

Аспирантка факультета астрономии Кейт Дибиаски обнаруживает ранее неизвестную комету. Её профессор, доктор Рэндалл Минди, подсчитывает, что космический объект врежется в Землю примерно через шесть месяцев, в результате чего произойдёт массовое вымирание населения планеты. Двое учёных добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием. Тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство всё равно не воспринимает угрозу всерьёз.

Столкновение с кометой является аллегорией безразличия средств массовой информации и правительства к изменению климата.

Режиссер Адам Маккей высмеивает современное общество. Он сатирически проходится по многим темам, начиная от пользователей соцсетей, которым лишь бы набрать побольше лайков, и крупным корпорациям, которые готовы на всё ради денег, заканчивая коррупцией в Белом доме и зависимостью американцев от антидепрессантов.

У фильма звездный актерский состав: Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Роб Морган, Марк Райлэнс, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе, Рон Перлман.

После показа Алексей Верзунов обсудит со зрителями увиденное на экране, а также расскажет об актуальных идеях Бодрийяра и Ги Дебора, которые они озвучивали в своих концепциях общества потребления и общества спектакля.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:00, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.