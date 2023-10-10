В Кореновске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

В центре Кореновска заработало первое фиджитал-отделение Альфа-Банка в городе — без очередей, с мягкими креслами и «умными» технологиями

Новый офис открылся в центре Кореновска на улице Красной, 112. Здесь можно оформить любой финансовый продукт банка для физических лиц и предпринимателей. Компаниям доступны все виды финансовых услуг Альфа-Банка — от расчетно-кассового обслуживания до кредитов. Подобрать оптимальный вариант помогут менеджеры.

Отделения формата фиджитал (от английского physical и digital — сочетание цифровых и физических каналов) не похожи на стандартные: в них нет очередей и громоздкой техники, но есть мягкие кресла, круглые столы и незаметные глазу «умные» технологии. Специалисты банка сами подходят к клиентам с ноутбуком и помогают оперативно решить его финансовый вопрос.

Кофе, библиотека и умные камеры: Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Кореновск стал 15-м городом присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 390-м в России. «Еще недавно для решения сложных вопросов нашим клиентам приходилось приезжать в наш офис в Краснодар, а теперь мы ждем всех в новом современном пространстве, в котором органично совмещаются передовые цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Для жителей Кореновска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кешбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.