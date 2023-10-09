Сыну Кадырова, избившему сжигателя Корана, присвоили звание Героя Чечни

Чечня

Распечатать

  • Рамзан Кадыров награждает своего сына Адама © Кадр из видео t.me/bazabazon/21991
    Рамзан Кадыров награждает своего сына Адама © Кадр из видео t.me/bazabazon/21991

Адам Кадыров получил звания Героя Чеченской республики

15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Об этом сообщил в своем телеграме депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. 

Делимханов написал, что сын Кадырова является «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». По словам депутата, Адам Кадыров проявляет лидерские качества и в будущем принесет «огромную пользу своему народу и стране».

Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Видео инцидента глава республики опубликовал у себя в телеграме и сказал, что гордится поступком сына.

Журавель находится в СИЗО Грозного с мая 2023 года. Суд по его делу состоится 13 октября, сообщило ИА «Чечня Сегодня». Пострадавшими по делу выступят 13 имамов мечетей республиканской столицы. 

Уголовное дело в отношении Адама Кадырова возбуждать не стали, сообщила Baza. Дело в том, что по закону за подобные преступления ответственны лица достигшие 16 лет. 

Также в начале октября звание народной артистки получила 24-летняя дочь Кадырова — Айшат. Кроме того, её кандидатуру одобрили на пост заместителя председателя Правительства Чечни по социальным вопросам.

Награды Рамзан Кадыров

Новости

В сочинском центре восстановления показали трехмесячного переднеазиатского леопарда
Сыну Кадырова, избившему сжигателя Корана, присвоили звание Героя Чечни
На Крымском мосту 10 октября перекроют автомобильное движение
На горнолыжных курортах Краснодарского края и Северного Кавказа выпал снег
Краснодарский край занял 22 место в рейтинге по материальному благополучию — РИА Новости
На курорте «Новая Анапа» не будут строить жилые дома

Лента новостей

Реклама на сайте