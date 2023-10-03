Дочь Кадырова стала народной артисткой и вице-премьером Чечни

Рамзан и Айшат Кадыровы © скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/RKadyrov_95/3939

Рамзан и Айшат Кадыровы © скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/RKadyrov_95/3939

Айшат Кадырова получила звание «Народный артист Чеченской Республики» и пост в правительстве региона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 3 октября выложил в своем телегам-канале видео с концерта Валида Гадаева, на котором прошла церемония награждения. Певец получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», эту награду и орден Кадырова Гадаеву вручил глава Чечни. Затем перешли к другим участникам церемонии. Указом президента РФ Владимира Путина Айшат Кадырову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награду 24-летней Айшат передал отец. Также Рамзан Кадыров своим указом присвоил дочери звание «Народный артист Чеченской Республики». Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» на церемонии получила певица Элина Муртазова, а звание «Заслуженный работник культуры ЧР» присвоили Марету Байсарову.

Ранее, 2 октября, Кадыров сообщил, что одобрил кандидатуру дочери на пост заместителя председателя правительства республики по социальным вопросам. «В ходе совещания Муслим Магомедович внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя Председателя Правительства ЧР по социальному блоку. Бывший вице-премьер ЧР Муса Дадаев возглавит в дальнейшем Министерство культуры», — написал глава Чечни.

Кадыров пишет, что поддержал предложение и добавил, что «Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы».

Министром культуры Чечни 22-летняя Айшат Кадырова стала в 2021 году. Ранее Юга.ру писали, что город Грозный стал «Культурной столицей 2025 года». Что это за звание, можно прочитать здесь.