Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает человека в СИЗО

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын избил Никиту Журавеля в СИЗО, и прокомментировал инцидент

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Пост об этом и видеозапись драки Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал глава республики.

Кадыров добавил, что гордится поступком сына и уважает его выбор. По его словам, у Адама сформировались «взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии».

Депутат Госдумы РФ Евгений Попов назвал поступок сына Кадырова незаконным и отметил, что наказание для преступника должен назначать только суд.

Омбудсмен Татьяна Москалькова также добавила, что за преступление человек должен отвечать только перед судом:

«Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом».

Информация о том, что Адам Кадыров избил в СИЗО Никиту Журавеля, появилась в августе. Тогда уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сказал, что в регионе начали проверку.

«Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу. Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того, как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка», — сказал Солтаев журналистам ТАСС.

Никита Журавель находится в СИЗО Грозного с мая 2023 года. Туда его перевели из Волгоградской области по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Как сообщили в пресс-службе СК РФ Чеченской республики, поводом для принятия такого решения послужил ряд оснований, в частности, обращения жителей республики с просьбой признать их потерпевшими.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным ведомства, молодой человек сжег Коран, снял это на видео и выложил в интернет.