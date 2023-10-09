В сочинском центре восстановления показали трехмесячного переднеазиатского леопарда
В сочинском нацпарке показали трехмесячного котенка переднеазиатского леопарда Умку
Предыстория: В центре восстановления леопарда на Кавказе 8 июля родился котенок. Это малыш Олимпии и Симбада. Его мама известна тем, что в 2019 году пережила операцию по ампутации и теперь живет с тремя лапами. Подробную историю Олимпии можно прочесть здесь.
Сотрудники центра назвали рождение котенка чудом. Они рассказали, что по законам дикой природы, «чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию».
В сочинском центре восстановления 9 октября показали леопарда, который родился в июле. Трехмесячного котенка назвали Умка.
По словам сотрудников нацпарка, спустя время мама малыша, Олимпия, стала игнорировать котенка и отказалась его кормить. Чтобы Умка не погиб, специалисты взяли его на искусственное вскармливание. Сейчас малыш питается специальной смесью четыре раза в день, постепенно в его рацион вводят мясо.
«Этот котенок — первенец у самца Симбада и самки Олимпии. Именно здесь причина ее отказа от своего детеныша. Так бывает у животных-перворожениц. При этом нужно не забывать, что самка имеет физические проблемы. У нее нет одной лапы. Месяц кормила, потом стала реже или вовсе держаться поодаль от него», — рассказал сотрудник центра.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что Умка уже не сможет самостоятельно жить в дикой природе. Котенок леопарда слишком дружелюбен и не боится людей. Он будет жить в центре восстановления и после подбора пары примет участие в программе разведения.
Напомним, что 5 октября специалисты сочинского центра восстановления показали, как леопардам Чери и Филоу лечили зубы.