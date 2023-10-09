В сочинском центре восстановления показали трехмесячного переднеазиатского леопарда

Предыстория: В центре восстановления леопарда на Кавказе 8 июля родился котенок. Это малыш Олимпии и Симбада. Его мама известна тем, что в 2019 году пережила операцию по ампутации и теперь живет с тремя лапами. Подробную историю Олимпии можно прочесть здесь . Сотрудники центра назвали рождение котенка чудом. Они рассказали, что по законам дикой природы, «чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию».

В сочинском центре восстановления 9 октября показали леопарда, который родился в июле. Трехмесячного котенка назвали Умка.



По словам сотрудников нацпарка, спустя время мама малыша, Олимпия, стала игнорировать котенка и отказалась его кормить. Чтобы Умка не погиб, специалисты взяли его на искусственное вскармливание. Сейчас малыш питается специальной смесью четыре раза в день, постепенно в его рацион вводят мясо.

«Этот котенок — первенец у самца Симбада и самки Олимпии. Именно здесь причина ее отказа от своего детеныша. Так бывает у животных-перворожениц. При этом нужно не забывать, что самка имеет физические проблемы. У нее нет одной лапы. Месяц кормила, потом стала реже или вовсе держаться поодаль от него», — рассказал сотрудник центра.



Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что Умка уже не сможет самостоятельно жить в дикой природе. Котенок леопарда слишком дружелюбен и не боится людей. Он будет жить в центре восстановления и после подбора пары примет участие в программе разведения.