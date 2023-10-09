На Крымском мосту 10 октября перекроют автомобильное движение

Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Автодорожную часть Крымского моста временно перекроют из-за ремонта

В Минтрансе России сообщили, что 10 октября с 10:00 до 17:00 на Крымском мосту ограничат движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на автомобильной части дороги.

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Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате ЧП погибли двое взрослых. В машине также находилась их 14-летняя дочь, она выжила.

Национальная антитеррористическая комиссия РФ позже рассказала, что мост атаковали беспилотники. Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме.

Как писали ранее Юга.ру, движение для автобусов на Крымском мосту открыли 16 сентября. 

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