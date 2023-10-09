На Крымском мосту 10 октября перекроют автомобильное движение
Автодорожную часть Крымского моста временно перекроют из-за ремонта
В Минтрансе России сообщили, что 10 октября с 10:00 до 17:00 на Крымском мосту ограничат движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на автомобильной части дороги.
Ведомство просит водителей заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате ЧП погибли двое взрослых. В машине также находилась их 14-летняя дочь, она выжила.
Национальная антитеррористическая комиссия РФ позже рассказала, что мост атаковали беспилотники. Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме.
Как писали ранее Юга.ру, движение для автобусов на Крымском мосту открыли 16 сентября.