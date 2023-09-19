На Крымском мосту возобновили движение автобусов
С 16 сентября автобусы снова стали ездить по автомобильной части Крымского моста
Министерство транспорта РФ сообщило, с 00:00 часов 16 сентября автобусные перевозки пассажиров через Крымский мост производятся в штатном режиме.
Напомним, что 14 сентября на Крымском мосту запустили автомобильное движение по левой стороне. Дорогу открыли ремонта.
Как писали ранее Юга.ру, взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, которые ехали на отдых. Их 14-летнюю дочь госпитализировали, она выжила.
Позже в Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
16 сентября, 18:40 РекламаПраздник кубанского риса
Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая
15 сентября, 08:15Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре