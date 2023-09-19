На Крымском мосту возобновили движение автобусов

С 16 сентября автобусы снова стали ездить по автомобильной части Крымского моста

Министерство транспорта РФ сообщило , с 00:00 часов 16 сентября автобусные перевозки пассажиров через Крымский мост производятся в штатном режиме.

Напомним, что 14 сентября на Крымском мосту запустили автомобильное движение по левой стороне. Дорогу открыли ремонта.



Как писали ранее Юга.ру, взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, которые ехали на отдых. Их 14-летнюю дочь госпитализировали, она выжила.

Позже в Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).