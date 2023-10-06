В Сочи авиационные специалисты пожаловались в полицию на свет прожекторов футбольного стадиона

В Сочи полицейские проверяют информацию о том, что прожекторы стадиона ФК «Сочи» слепили пилотов самолетов

Тренировочная база футбольной команды находится недалеко от взлетно-посадочной полосы. Как рассказали Юга.ру в центре, оборудование клуба мешало пилотам на протяжении 30 минут. По словам сотрудника, ситуация произошла единожды, ранее подобных инцидентов не было.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что вызов поступил 3 октября. На место в тот вечер направили ближайший наряд полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Получить оперативный комментарий от ФК «Сочи» не удалось. Редакция Юга.ру направила запрос.

Ранее в Сочи произошел скандал из-за плохого газона на стадионе «Фишт». По словам директора площадки, такая ситуация сложилась из-за слишком высокой температуры воздуха.