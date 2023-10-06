В Сочи авиационные специалисты пожаловались в полицию на свет прожекторов футбольного стадиона

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи полицейские проверяют информацию о том, что прожекторы стадиона ФК «Сочи» слепили пилотов самолетов

Черноморский центр организации воздушного движения обратился в полицию из-за прожекторов ФК «Сочи». Световое оборудование мешало пилотам гражданских самолетов.

Тренировочная база футбольной команды находится недалеко от взлетно-посадочной полосы. Как рассказали Юга.ру в центре, оборудование клуба мешало пилотам на протяжении 30 минут. По словам сотрудника, ситуация произошла единожды, ранее подобных инцидентов не было.

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В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что вызов поступил 3 октября. На место в тот вечер направили ближайший наряд полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Получить оперативный комментарий от ФК «Сочи» не удалось. Редакция Юга.ру направила запрос.

Ранее в Сочи произошел скандал из-за плохого газона на стадионе «Фишт». По словам директора площадки, такая ситуация сложилась из-за слишком высокой температуры воздуха. 

Авиация Аэропорты Полиция Сочи ФК «Сочи»

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