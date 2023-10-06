В сочинском нацпарке показали, как леопардам лечат зубы

Животные из сочинского центра восстановления леопарда побывали на приеме у стоматолога. Рассказываем, как им лечат зубы

В сочинском центре восстановления леопарды Чери и Филоу побывали на приеме у стоматолога. Специалисты нацпарка рассказали, как животным лечат зубы.

На кадрах из видео видно, что перед вмешательством животных усыпили. Потом леопардов перенесли на носилках и положили на специальную кушетку. Врачи провели осмотр и вылечили зубы леопардам.



«Мы пломбировали каналы, потому что у животных клыки были сломаны», — поделились ветеринары.

В центре рассказали, что вылеченные зубы хищников обозначаются, как 404, 101, 102, 103, 204.



После проведенных операций леопардов также на носилках вернули в свои вольеры.