В сочинском нацпарке показали, как леопардам лечат зубы

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Центр восстановления леопарда на Кавказе» https://t.me/leopardcenter/244
    © Скриншот из телеграм-канала «Центр восстановления леопарда на Кавказе» https://t.me/leopardcenter/244

Животные из сочинского центра восстановления леопарда побывали на приеме у стоматолога. Рассказываем, как им лечат зубы

В сочинском центре восстановления леопарды Чери и Филоу побывали на приеме у стоматолога. Специалисты нацпарка рассказали, как животным лечат зубы.

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На кадрах из видео видно, что перед вмешательством животных усыпили. Потом леопардов перенесли на носилках и положили на специальную кушетку. Врачи провели осмотр и вылечили зубы леопардам.

«Мы пломбировали каналы, потому что у животных клыки были сломаны», — поделились ветеринары.

В центре рассказали, что вылеченные зубы хищников обозначаются, как 404, 101, 102, 103, 204.

После проведенных операций леопардов также на носилках вернули в свои вольеры. 

Напомним, что в сентябре в Северной Осетии браконьеры убили бывшего воспитанника центра восстановления — леопарда Лео. О том, как его выпустили в дикую природу в 2022 году мы писали здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 8 октября приюту для животных «Краснодог» исполнится 20 лет.

Животные Заповедники Сочи Экология

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В сочинском нацпарке показали, как леопардам лечат зубы
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