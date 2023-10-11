В Краснодаре открылась выставка «Шоколадные истории». Кондитер создал копии предметов из фондов музея Фелицына

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 11 октября открылась выставка «Шоколадные истории»

Кондитер, шоколатье и художник Николай Попов воплотил в шоколаде порядка 150 копий предметов из фондов музея. Каждый экспонат выставки — ручная работа.

В музее Фелицына демонстрируется коллекция декоративно-прикладного искусства и предметов археологии, этнографии, палеонтологии и геологии, рассказывающих об истории и природе Краснодарского края.

Шоколадная экспозиция будет работать до 24 января 2024 года по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билета 450-500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале 10 октября открылась экспозиция живописи и графики «Россия — наш дом». Представлено около 100 произведений, значительный блок — живопись, разнообразная по своим жанрам. 

Афиша Выставки Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре открылась выставка «Шоколадные истории». Кондитер создал копии предметов из фондов музея Фелицына
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