Вице-премьер РФ одобрил проект реконструкции открытого бассейна в Майкопе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили реконструкцию майкопского городского бассейна
Дмитрий Чернышенко высоко оценил проект и одобрил планы региона по реконструкции майкопского бассейна — самого большого открытого бассейна в Европе. Его площадь — 27 тыс. кв. метров, длина — 500 метров, ширина достигает 100 метров.
Ранее республике одобрили заявку на получение специального казначейского кредита на 450 млн рублей для развития майкопской рекреационной зоны, в том числе городского бассейна.
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Капермонт водоема станет финальной зоной благоустройства новой набережной в городском парке культуры и отдыха Майкопа.
Глава Адыгеи поблагодарил Дмитрия Чернышенко за поддержку и рассказал о проделанной работе для продолжения благоустройства зоны отдыха. Власти уже подготовили проектно-сметную документацию и получили положительное заключение государственной экспертизы.
«Капитальный ремонт открытого бассейна станет очередным этапом создания единого рекреационного комплекса, который включает также набережную и городской парк. Одновременно мы работаем над созданием новых зон отдыха на территории Мэздах общей площадью 435 га. Завершение этих масштабных проектов сделает жизнь майкопчан более комфортной, а столицу республики — ещё привлекательнее для туристов», — отметил Кумпилов.
В 2021-2022 годах в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи в республике:
- укрепили более 2,5 км береговой зоны реки Белая в районе горпарка;
- благоустроили нижний ярус;
- создали прогулочную и игровую территории, аллеи и клумбы;
- построили лестницу к реке.
- вдоль набережной установили светильники, скалодром, теневые навесы, «умные» скамейки и инсталляциию в виде яблока — символа города.
Как писали Юга.ру, глава Адыгеи рассказал о ходе строительства экокурорта «Лагонаки» и парка на Дегуакской поляне.