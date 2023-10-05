Вице-премьер РФ одобрил проект реконструкции открытого бассейна в Майкопе

Дмитрий Чернышенко высоко оценил проект и одобрил планы региона по реконструкции майкопского бассейна — самого большого открытого бассейна в Европе. Его площадь — 27 тыс. кв. метров, длина — 500 метров, ширина достигает 100 метров.

Ранее республике одобрили заявку на получение специального казначейского кредита на 450 млн рублей для развития майкопской рекреационной зоны, в том числе городского бассейна.

Глава Адыгеи поблагодарил Дмитрия Чернышенко за поддержку и рассказал о проделанной работе для продолжения благоустройства зоны отдыха. Власти уже подготовили проектно-сметную документацию и получили положительное заключение государственной экспертизы.

«Капитальный ремонт открытого бассейна станет очередным этапом создания единого рекреационного комплекса, который включает также набережную и городской парк. Одновременно мы работаем над созданием новых зон отдыха на территории Мэздах общей площадью 435 га. Завершение этих масштабных проектов сделает жизнь майкопчан более комфортной, а столицу республики — ещё привлекательнее для туристов», — отметил Кумпилов.