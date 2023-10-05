Краснодарский приют для животных «Краснодог» отмечает 20-летие и приглашает жителей города

Гостей ждут с 11:00 до 14:00 на улице Куйбышева, 2. Записываться предварительно не нужно. На празднике расскажут о работе организации, а также предложат поиграть с кошками и собаками.

Краснодарский приют для животных «Краснодог» 8 октября отметит свой 20-й день рождения. В честь праздника там устроят день открытых дверей.

Краснодарцы могут поздравить животных и привезти с собой корм, лекарства, ошейники. Также приют можно поддержать финансово. Реквизиты опубликованы на официальной странице «Краснодога». Но главным подарком для животных будет новая семья.

Ранее Юга.ру писали, что юрист из Новороссийска пытается оспорить в суде запрет на кормление бездомных животных.