Краснодаре пройдут Дни якутского кино

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 10 по 12 октября пройдут Дни якутского кино

В программе три художественных фильма, показывающих уникальность и самобытность якутского кинематографа. Так, 10 октября состоится показ романтической драмы Константина Тимофеева «Лоокуут уонна Ньургуhун». Лента рассказывает о молодых людях, влюбленных друг в друга с самого детства. Но путь к их счастью преградил сын местного князя Марджаасай, которому приглянулась красавица Ньургусун.

11 октября можно будет посмотреть киноальманах Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова «ЫТ». Это семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Всем героям предстоит сделать нелёгкий выбор, чтобы сохранить семьи.

12 октября можно будет оценить другой киноальманах Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова — «ЭТ». Среди героев девушка, которая просит срочно провести операцию, но врач отказывается, пока она совершеннолетней. В другой истории мужчина втайне от жены начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. Молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют, но прогорает. А безумный старик едет в другой город, чтобы встретиться с убийцей своего сына.

Фильмы демонстрируются на якутском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже.

Ранее Юга.ру писали, какие фильмы вышли в кинопрокат на этой неделе.