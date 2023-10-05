Балабанов, Конюхов и гардемарины. Рассказываем, что посмотреть в кино с 5 октября

Биографическая драма «Повелитель ветра» рассказывает о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, который за свою жизнь успел покорить земные полюсы, океаны и высочайшие вершины планеты. Его новая цель — обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Хоть уникальный полет и готовит целая команда, предвидеть все опасности невозможно. А они непременно будут подстерегать путешественника на его нелегком пути.

Действие криминального триллера «Неестественный отбор» происходит в провинциальном городе. Там существует фонд «Вторая жизнь», поддерживающий бездомных, людей с ограниченными физическими возможностями и просто бедняков. Однако владельцы фонда имеют с благотворительности свою выгоду, управляя местными жителями и их судьбами. Об этом узнает сын одного из владельцев центра и решает в одиночку бороться с меценатами, которые от безнаказанности начинают творить беззаконие.

Документальная лента «Алексей Балабанов. Послесловие…» — об одном из ключевых режиссеров российского кино. Человек, который снял «Брат» и «Брат 2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу», навсегда останется в истории и сердцах зрителей. Будут показаны одна из последних бесед с популярным режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова.

Комедия «Дурные деньги» основана на реальных событиях, произошедших в США в 2021 году. Она посвящена саге вокруг компании по продаже видеоигр GameStop, когда независимые трейдеры спасли её и параллельно разорили несколько крупных фондов. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы решили дать бой мировым биржам — принялись скупать акции и буквально сломали Уолл-Стрит, попутно заработав шальные деньги.

Действие хоррора «Дом тысячи дверей» происходит в Джероме, штат Аризона. Это крупнейший город-призрак Америки, где проживают всего 450 смелых человек. Когда-то Джером, основанный в 19 веке, процветал, но в 1953 году медные рудники были исчерпаны, и шахты закрылись. Почти все жители покинули этот город. Сюда вынужденно приезжает по работе Габби и арендует дом. Он, конечно, оказывается проклят.

Комедия «30 ночей с бывшей» рассказывает о супругах Турбо и Лале, которые находятся на грани развода. Инициатором стал мужчина — невыносимый характер и привычки жены выводят его из себя. Психолог предлагает провести эксперимент: Лала должна вернуться в дом к Турбо и прожить там месяц. Мужчина соглашается, но не представляет, в какой кошмар превратится его жизнь.

Фильм «Гардемарины 1787. Мир» расскажет о новых приключениях уже знакомых героев и их детей. Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать сакральный союз Крыма с Россией. Гардемаринам предстоит распутать мировой заговор.

В приключенческой комедии «Школа магических зверей. Тайна подземелья» дети и их говорящие волшебные животные готовятся к торжеству. Тем временем, в школе происходит что-то странное — каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Героям предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей.

«Капкан: Судная ночь» — триллер о выживании под дулом снайперской винтовки. Элис едет домой к мужу, которому регулярно изменяет. Любовник сидит рядом и ведет автомобиль. Бензин заканчивается, им приходится сделать остановку на заправке. Там подозрительно пусто, но когда девушка замечает брызги крови позади кассового аппарата, уже поздно: охоту открывает засевший неподалёку снайпер-маньяк.

Мелодрама «Грани любви» рассказывает о Рэйчел, у которой всё хорошо: есть работа, ученики, друзья. Когда она влюбляется в Али, то сближается с его четырехлетней дочерью. Рейчел искренне привязывается к ней и пытается найти путь к сердцу ребенка.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 8 октября состоится показ и обсуждение драмы «Рассказ». Это биографическая история режиссерки Дженнифер Фокс о своем первом сексуальном опыте.