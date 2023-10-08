Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Такси-блюз» 1990 года

История Павла Лунгина о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта. Волевой Иван Шлыков решает сделать из слабого порочного Алексея Селивёрстова сильного и решительного, но последний этого не хочет и ищет лишний повод выпить.

Главные роли исполнили Петр Мамонов и Петр Зайченко. Фильм получил приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер».

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 8 октября состоится показ и обсуждение драмы «Рассказ». Это биографическая история режиссерки Дженнифер Фокс о своем первом сексуальном опыте.