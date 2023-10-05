На ноябрьских выходных в курортные города Кубани и Ставрополья отправятся дополнительные поезда

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД назначили 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Официальный телеграм-канал РЖД сообщил, что в ноябрьские праздники будет назначено 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

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По данным РЖД, больше всего пассажиров в вагонах будет 3 и 6 ноября.

Дополнительные поезда будут курсировать по направлениям:

  • Петрозаводск — Псков;
  • Кисловодск — Ростов-на-Дону;
  • Уфа — Имеретинский Курорт;
  • Тюмень — Оренбург;
  • Воронеж — Казань.   

Также они станут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск и Брест. Из Санкт-Петербурга составы поедут в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.

Напомним, что ноябрьские выходные у жителей Краснодарского края продлятся три дня подряд.

Как писали ранее Юга.ру, на юге России появятся новые круизные поезда. К их составам РЖД добавит обзорные вагоны. Первый рейс отправится 3 ноября в Адыгею.

Железная дорога отдых Поезда Праздники путешествия РЖД

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