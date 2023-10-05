На ноябрьских выходных в курортные города Кубани и Ставрополья отправятся дополнительные поезда
РЖД назначили 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные
Официальный телеграм-канал РЖД сообщил, что в ноябрьские праздники будет назначено 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
По данным РЖД, больше всего пассажиров в вагонах будет 3 и 6 ноября.
Дополнительные поезда будут курсировать по направлениям:
- Петрозаводск — Псков;
- Кисловодск — Ростов-на-Дону;
- Уфа — Имеретинский Курорт;
- Тюмень — Оренбург;
- Воронеж — Казань.
Также они станут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск и Брест. Из Санкт-Петербурга составы поедут в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.
Напомним, что ноябрьские выходные у жителей Краснодарского края продлятся три дня подряд.
Как писали ранее Юга.ру, на юге России появятся новые круизные поезда. К их составам РЖД добавит обзорные вагоны. Первый рейс отправится 3 ноября в Адыгею.