На ноябрьских выходных в курортные города Кубани и Ставрополья отправятся дополнительные поезда

Официальный телеграм-канал РЖД сообщил , что в ноябрьские праздники будет назначено 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

По данным РЖД, больше всего пассажиров в вагонах будет 3 и 6 ноября.



Дополнительные поезда будут курсировать по направлениям:

Петрозаводск — Псков;

Кисловодск — Ростов-на-Дону;

Уфа — Имеретинский Курорт;

Тюмень — Оренбург;

Воронеж — Казань.

Также они станут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск и Брест. Из Санкт-Петербурга составы поедут в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.



Напомним, что ноябрьские выходные у жителей Краснодарского края продлятся три дня подряд.



Как писали ранее Юга.ру, на юге России появятся новые круизные поезда. К их составам РЖД добавит обзорные вагоны. Первый рейс отправится 3 ноября в Адыгею.