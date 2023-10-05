ФК «Краснодар» вышел в четвертьфинал Кубка России

На 33-й минуте первый гол забил Ильзат Ахметов. На 62-й минуте счет увеличил Георгий Арутюнян, а на 7-й компенсированной минуте третий мяч забил Джон Кордоба.

ФК «Краснодар» 4 октября одержал победу в домашнем матче над «Пари НН». Игра закончилась со счетом 3:0.

Победа над нижегородцами гарантировала «Краснодару» как минимум третье место в группе. Кроме того, победой в матче черно-зеленые обеспечили себе за тур до конца группового этапа участие в четвертьфинале Fonbet Кубка России.

Теперь от результатов последнего тура зависит, продолжат ли «быки» турнир в Пути РПЛ или в Пути регионов.

Как писали Юга.ру, в начале сентября «Краснодар» обыграл московский «Спартак» и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ.