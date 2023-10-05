В «Атамани» пройдет праздник чаепития

По словам организаторов, в этот день гости станицы смогут окунуться в атмосферу станичных вечёрок и попробовать чай из самовара, приготовленный на дровах. В программе уютные посиделки, угощения, огненное шоу, горячительная викторина, старинный кубанский фольклор, дворовые игры и обряды, вокальные номера на подворьях.

Будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, где также проведут различные мастер-классы. Кроме того, на станичной площади Дурница разместится мангальная зона, где для посетителей приготовят блюда кавказской и кубанской кухни.

Ранее в казачьей деревне прошли гастрономические праздники шашлыка, индюшки, вареников, окрошки, черноморских морепродуктов, борща , риса и каши.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца года пройдут пять юмористических концертов от стендап-комиков. Выступят Валентин Сидоров, Гурам Амарян, Андрей Бебуришвили, Иван Абрамов, Стас Старовойтов.