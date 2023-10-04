В Краснодаре пройдут пять стендап-концертов

В Краснодаре до конца года пройдут пять юмористических концертов от стендап-комиков

11 октября в ДК Железнодорожников (улица Привокзальная, 1) выступит резидент проекта Stand Up на канале ТНТ Валентин Сидоров. У него актерское образование, а выступления пронизаны иронией и сарказмом. Стоимость билетов 900-3200 рублей.

12 октября здесь же состоится концерт Гурама Амаряна. Он всегда с гордостью рассказывает о своих ближневосточных корнях, о жизни и переживаниях молодого восточного парня в России. Разбивает национальные стереотипы, рассуждает о столкновении культур в повседневной жизни, об отношениях и многом другом. Стоимость билетов 1200-4000 рублей.

19 октября на сцену Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора (улица Красная, 5) выйдет комик Андрей Бебуришвили — резидент шоу Comedy Club, победитель Comedy Battle и ведущий проекта «Открытый микрофон». Завоевал любовь поклонников несколько циничным и своеобразным юмором. Стоимость билетов 2700-5800 рублей.

19 ноября здесь же состоится выступление Ивана Абрамова с новой программой «Мои девочки». Страх сепарации с детьми, новые реформы в образовании, искусство и музыка — всё это будет на концерте. Стоимость билетов 2500-4500 рублей.

22 декабря здесь же можно будет послушать шутки Стаса Старовойтова. Он не только комик и резидент шоу Stand Up на ТНТ, но и актер полнометражного фильма «Батя» и автобиографичного сериала «Стас». По словам организаторов, Старовойтов представит в Краснодаре абсолютно новую программу — никакого мягкого и доброго юмора, только полный рок-н-ролл и свобода выражения мыслей. Стоимость билетов 1500-3500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 17 октября выступит симфонический оркестр Ariom Orchestra. Прозвучат главные композиции Майкла Джексона, которые он исполнил в рамках последнего тура HIStory World Tour, во время которого певец посетил 35 стран.