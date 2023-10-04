Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Рассказ»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Рассказ» © Скриншот видео с YouTube-канала XХTRAILER
    Кадр из трейлера к фильму «Рассказ» © Скриншот видео с YouTube-канала XХTRAILER

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 8 октября состоится показ и обсуждение драмы «Рассказ»

Это биографическая история режиссерки Дженнифер Фокс о своем первом сексуальном опыте, ужас и трагедию которого её память заменила непринужденными детскими образами.

Мать успешной журналистки находит её ранний рассказ — исповедь 13-летней девочки о своей связи с двумя взрослыми тренерами. Несоответствия между найденными записями и собственными воспоминаниями побуждают героиню разыскать своих любовников. По собственному дневнику женщина вспоминает события детства.

После просмотра фильма состоится его обсуждение с психологом Екатериной Главан.

Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, режиссер Эмир Кустурица собирается снимать «Преступление и наказание» в Краснодарском крае. 

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Рассказ»
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