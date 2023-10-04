Из Сочи запустили сезонные рейсы в Египет

Из аэропорта Сочи начались сезонные авиарейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Авиакомпания «Россия» опубликовала сезонное расписание прямых рейсов из Сочи в города Египта. Самолеты Sukhoi Superjet 100 на 75 мест в эконом-классе и 12 кресел в «бизнесе» будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам:

вылет SU/FV6713 из Сочи в 17:00, прилет в 20:35;

вылет обратного рейса SU/FV6714 в 22:10, прилет в 01:25 следующего дня.

Обратный рейс будет выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям:

вылет SU/FV6715 в 12:00 по вторникам и четвергам и в 14:00 по воскресеньям;

вылет обратного рейса SU/FV6716 в 17:00 по четвергам, в 17:10 по вторникам и 18:40 по воскресеньям.