Из Сочи запустили сезонные рейсы в Египет

Краснодарский край

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  • Египет © Фото jarekgrafik с сайта pixabay.com
    Египет © Фото jarekgrafik с сайта pixabay.com

Из аэропорта Сочи начались сезонные авиарейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Авиакомпания «Россия» опубликовала сезонное расписание прямых рейсов из Сочи в города Египта.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 на 75 мест в эконом-классе и 12 кресел в «бизнесе» будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам:

  • вылет SU/FV6713 из Сочи в 17:00, прилет в 20:35;
  • вылет обратного рейса SU/FV6714 в 22:10, прилет в 01:25 следующего дня.

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Обратный рейс будет выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям:

  • вылет SU/FV6715 в 12:00 по вторникам и четвергам и в 14:00 по воскресеньям;
  • вылет обратного рейса SU/FV6716 в 17:00 по четвергам, в 17:10 по вторникам и 18:40 по воскресеньям.

Напомним, в Батуми из Москвы 9 октября и в Тбилиси из Сочи 11 октября начнут летать самолеты «Азимут», мы писали об этом здесь.

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