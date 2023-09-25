Из Сочи начнут летать самолеты в Тбилиси

В октябре авиакомпания «Азимут» запустит полеты из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Батуми

В Батуми из Москвы (Внуково) с 9 октября и в Тбилиси из Сочи с 11 октября начнут летать самолеты «Азимут». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы Сочи — Тбилиси — Сочи будут осуществляться:



По средам:

А4741, вылет из Сочи в 09:55, посадка в Тбилиси в 12:00;

А4742, вылет из Тбилиси в 13:00, посадка в Сочи в 13:15.

По субботам:

А4741, вылет из Сочи в 14:30, посадка в Тбилиси в 16:35;

А4742, вылет из Тбилиси в 17:35, посадка в Сочи в 17:40.

Билет в одну сторону обойдется примерно в 113 евро без учета дополнительных сборов.

Рейс Москва — Батуми — Москва будет выполняться по понедельникам и четвергам по графику:

А4853, вылет из Москвы в 13:45, посадка в Батуми в 18:25;

А4854, вылет из Батуми в 19:25, посадка в Москве в 22:10.

Авиабилеты в одном направлении доступны от 70 евро без учёта сборов. Купить их можно на сайте.



Напомним, что со 2 октября из Сочи снова начнут летать самолеты в Египет.



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