Из Сочи начнут летать самолеты в Тбилиси

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Boeing 737 © Фото Albert22278, pixabay.com
    Boeing 737 © Фото Albert22278, pixabay.com

В октябре авиакомпания «Азимут» запустит полеты из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Батуми

В Батуми из Москвы (Внуково) с 9 октября и в Тбилиси из Сочи с 11 октября начнут летать самолеты «Азимут». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Рейсы Сочи — Тбилиси — Сочи будут осуществляться:

По средам:

  • А4741, вылет из Сочи в 09:55, посадка в Тбилиси в 12:00;
  • А4742, вылет из Тбилиси в 13:00, посадка в Сочи в 13:15.

По субботам:

  • А4741, вылет из Сочи в 14:30, посадка в Тбилиси в 16:35;
  • А4742, вылет из Тбилиси в 17:35, посадка в Сочи в 17:40.

Билет в одну сторону обойдется примерно в 113 евро без учета дополнительных сборов.

Рейс Москва — Батуми — Москва будет выполняться по понедельникам и четвергам по графику:

  • А4853, вылет из Москвы в 13:45, посадка в Батуми в 18:25;
  • А4854, вылет из Батуми в 19:25, посадка в Москве в 22:10.

Авиабилеты в одном направлении доступны от 70 евро без учёта сборов. Купить их можно на сайте.

Напомним, что со 2 октября из Сочи снова начнут летать самолеты в Египет.

Как писали ранее Юга.ру, правительство планирует выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Краснодара.

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