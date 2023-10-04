Краснодарцы проголосуют, как использовать исторический квартал до начала реконструкции

Мэрия Краснодара пригласила горожан проголосовать, как использовать исторический квартал до начала реконструкции. Территория расположена в границах улиц Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной.

В будущем там планируют сделать исторической базар и перевести туда часть ярмарки выходного дня. Также на участке хотят разместить точки общепита.

Сейчас мэрия занимается оформлением земельно-правовой документации для реконструкции участка. Поэтому краснодарцев просят выбрать временное назначение территории.

На выбор предлагается несколько вариантов — оставить как есть, обустроить площадку для выгула собак, сделать платную или бесплатную парковку. Также можно предложить свой вариант. чтобы проголосовать, нужно перейти по ссылке.

Как писали Юга.ру, благоустроить исторический квартал планируют с 2020 года. Бывший мэр города Евгений Первышов говорил, что там сделают комплекс, в котором воссоздадут историческую среду Екатеринодара.

В 2021 году бывший главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир показала концепцию развития квартала. Территорию должны были интегрировать в другой незавершенный проект — «7 улиц».