В Краснодарском крае четыре человека отравились грибами с начала сезона

Краснодарский край

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  • грибы © фото freepik с сайта freepik.com
    грибы © фото freepik с сайта freepik.com

В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, что за время грибного сезона в регионе есть случаи отравления

В управлении Роспотребнадзора Краснодарского края изданию «Ъ-Кубань» рассказали, что с начала сезона грибами в регионе отравились четыре человека, все они выжили.

В ведомстве добавили, что разнообразные грибы растут на территориях парков, детских садов и других мест, где есть клумбы и растительность. Поэтому родителям следует внимательнее следить за тем, что могут сорвать и съесть дети.

Специалисты не рекомендуют употреблять в пищу любые грибы детям до 14 лет, так как их организмы вырабатывают недостаточно фермента для переваривания.

О том, как правильно выбирать и готовить грибы, можно прочитать на сайте Роспотребнадзора.

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Напомним, за незаконный сбор грибов и цветов может грозить до 9 лет тюрьмы. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Как ранее писали Юга.ру, в Сочи разрослись краснокнижные ядовитые грибы. Ученые советуют не прикасаться к ним.

Здоровье Отравления Роспотребнадзор

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