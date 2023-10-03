В Краснодарском крае четыре человека отравились грибами с начала сезона

В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, что за время грибного сезона в регионе есть случаи отравления

В управлении Роспотребнадзора Краснодарского края изданию «Ъ-Кубань» рассказали , что с начала сезона грибами в регионе отравились четыре человека, все они выжили.

В ведомстве добавили, что разнообразные грибы растут на территориях парков, детских садов и других мест, где есть клумбы и растительность. Поэтому родителям следует внимательнее следить за тем, что могут сорвать и съесть дети.

Специалисты не рекомендуют употреблять в пищу любые грибы детям до 14 лет, так как их организмы вырабатывают недостаточно фермента для переваривания.

О том, как правильно выбирать и готовить грибы, можно прочитать на сайте Роспотребнадзора.