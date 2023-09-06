В Краснодарском крае число заболевших корью увеличилось до 143 человек

По состоянию на 6 сентября в Краснодарском крае с начала года корью заболели 143 человека. Об этом сообщает «Ъ–Кубань» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора региона.

В ведомстве изданию уточнили, что из общего количества заразившихся корь выявили у 84 детей.

Напомним, 25 мая Юга.ру писали, что а Краснодарском крае с начала года корью заболели 77 человек. При этом в 2022 году инфицированных было шесть. А в 2021 году случаев заболевания корью в регионе не выявляли.