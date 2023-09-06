В Краснодарском крае число заболевших корью увеличилось до 143 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com
    © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com

На Кубани медики подтвердили 143 случая заболевания корью

По состоянию на 6 сентября в Краснодарском крае с начала года корью заболели 143 человека. Об этом сообщает «Ъ–Кубань» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора региона.

В ведомстве изданию уточнили, что из общего количества заразившихся корь выявили у 84 детей.

Напомним, 25 мая Юга.ру писали, что а Краснодарском крае с начала года корью заболели 77 человек. При этом в 2022 году инфицированных было шесть. А в 2021 году случаев заболевания корью в регионе не выявляли.

Корь — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем. У заболевания существует весенне-зимняя сезонность. Самому высокому риску заболевания корью подвергаются невакцинированные дети раннего возраста. Симптомами являются слабость, высокая температура, сухой кашель, сыпь, отечность нижних век, могут быть боли в животе.

Как писали Юга.ру, в Свердловской области 6 июля умерли двое сотрудников распределительного центра Ozon, который находится в Кольцово, пригороде Екатеринбурга. Причиной смерти стала менингококковая инфекция, которая приводит к менингиту. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что менингококковая инфекция не передастся через посылки.

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В Краснодарском крае число заболевших корью увеличилось до 143 человек
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