До 9 лет тюрьмы за незаконный сбор цветов и грибов. В УК РФ появилась статья 260.1

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконный сбор, оборот и уничтожение некоторых растений и грибов

Речь о тех, которые охраняются международными договорами или занесены в Красную книгу России. В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья — 260.1.

Согласно закону, до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей полагается за незаконную добычу, приобретение, хранение, перевозку или продажу краснокнижных растений и грибов. До 6 лет колонии и штраф до 2 млн рублей можно получить за аналогичные действия с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией в интернете или СМИ.

До 9 лет и штраф до 3 млн рублей грозит тем, кто продавал растения и грибы через СМИ и интернет, а также действовал в группе или по предварительному сговору.

Среди основных краснокнижных растений и грибов, которые встречаются на Кубани, значатся виды галянтусов (подснежники), белоцветник летний, ветреница нежная, морозник, асфоделина, эремурус, дикорастущие тюльпаны и пионы. Также нельзя собирать иглицу колхидскую, диоскорею кавказскую, горянку колхидскую и орхидеи.

Что касается грибов, то, по словам новороссийского биолога, кандидат наук Антона Поповича, зачастую инспекторы по охране природных территорий сами не знают, какой краснокнижный, а какой нет.

«Например, в окрестностях Новороссийска и Геленджика встречается мухомор яйцевидный, красивый, съедобный и деликатесный. Кто знает, собирает. Но на самом деле большой вопрос, насколько вредит сбор плодовых тел грибам. Для грибов существенным фактором является уничтожение мест обитания, сведение лесов, антропогенная нагрузка на почвы»,— цитирует учёного «Ъ-Кубань».

Ранее Юга.ру писали, где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения.

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До 9 лет тюрьмы за незаконный сбор цветов и грибов. В УК РФ появилась статья 260.1
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