Зимой 2023 года на Эльбрусе планируют запустить две новые канатные дороги

На Эльбрусе строят новые канатные дороги. Их планируют запустить в зимнем сезоне 2023-2024 годов

В районе станции «Мир» на Эльбрусе строят две канатные дороги. Планируется, что их запустят в этом зимнем сезоне, сообщил Кавказ.РФ.

Каждая из дорог сможет переводить около двух тысяч человек в час. Строительство идет на высоте более трех тысяч километров над уровнем моря. Кроме того, там прокладывают восемь новых трасс для катания. Их протяженность составит шесть километров.

По словам замминистра экономразвития РФ Сергея Назарова, одна канатная дорога уже практически готова к пусконаладке. К строительству второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы закончить работы в срок.

Также обновили экотропу «К Эльбрусскому озеру». На пути установили указатели, ограждения для безопасности и смонтировали тросы на крутых подъемах.

Ранее Юга.ру писали, что до конца 2023 года на Эльбрусе хотят расширить горнолыжную инфраструктуру, а с 2024 года благоустроить всесезонную.