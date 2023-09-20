В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Майкла Джексона

Краснодарский край

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  • Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 17 октября выступит симфонический оркестр Ariom Orchestra

Прозвучат главные композиции, которые были исполнены в рамках последнего тура артиста HIStory World Tour, во время которого певец посетил 35 стран. Считается самыми успешными сольными гастролями 1990-х годов. Среди композиций, которые исполнил Джексон, были хиты Smooth Criminal, Billie Jean, Thriller, Beat It, Black or White, Earth Song.

Майкл Джексон — один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий. Количество проданных в мире записей «Король поп-музыки» составляет 1 миллиард копий. Начинал карьеру в группе The Jackson 5, потом стал выступать сольно.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1500-2200 рублей, купить можно по ссылке. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Напомним, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 12 октября и 14 декабря состоятся концерты струнного оркестра с хором в память о ключевой фигуре российской панк-культуры — группе «Король и Шут»

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