Роспотребнадзор проверит качество воздуха в станице Полтавской после пожара на мусорном полигоне

Предыстория: Утром 3 октября на мусорном полигоне в станице Полтавской загорелось 5 га отходов. В 7:30 спасатели локализовали пожар на свалке.

Управление Роспотребнадзора Кубани сообщило, что в связи с пожаром на полигоне в Полтавской ведомство проверит воздух на содержание вредных веществ у жилой застройки. О результатах будет известно позже.

Обновлено в 13:22. Специалисты рассказали, что превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе не установлено. Речь идет об исследовании воздуха в хуторе Трудобеликовском, поселке Элитном и станице Полтавской Красноармейского района.

Эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с пожаром на полигоне:



«Никто не будет определять количество вредных компонентов в воздухе, которым дальше придется дышать жителям Полтавской. Это, наверное, новый принцип «мусорной реформы» — сначала мусор собрать, а затем сжечь. За последнее время горели и Шелба, и Белореченская старая, и новая олимпийская. Этот процесс внутреннего горения свалки уже не прекратить».