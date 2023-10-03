Роспотребнадзор проверит качество воздуха в станице Полтавской после пожара на мусорном полигоне
Роспотребнадзор Краснодарского края проверит качество атмосферного воздуха в станице Полтавской. Утром 3 октября там горела свалка
Предыстория: Утром 3 октября на мусорном полигоне в станице Полтавской загорелось 5 га отходов. В 7:30 спасатели локализовали пожар на свалке.
Управление Роспотребнадзора Кубани сообщило, что в связи с пожаром на полигоне в Полтавской ведомство проверит воздух на содержание вредных веществ у жилой застройки. О результатах будет известно позже.
Обновлено в 13:22. Специалисты рассказали, что превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе не установлено. Речь идет об исследовании воздуха в хуторе Трудобеликовском, поселке Элитном и станице Полтавской Красноармейского района.
Эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с пожаром на полигоне:
«Никто не будет определять количество вредных компонентов в воздухе, которым дальше придется дышать жителям Полтавской. Это, наверное, новый принцип «мусорной реформы» — сначала мусор собрать, а затем сжечь. За последнее время горели и Шелба, и Белореченская старая, и новая олимпийская. Этот процесс внутреннего горения свалки уже не прекратить».
«Полигон должен быть закрыт»:
Глава Красноармейского района рассказал, что на место пожара выехали члены местной комиссии по ликвидации ЧС. По его словам, сейчас на свалке работают спецслужбы, полиция, прокуратура и Роспотребнадзор.
Напомним, что свалка в станице Полтавской находится в двух километрах от жилых домов. Местные активисты давно просят закрыть полигон.
Как писали ранее Юга.ру, рисоводы Кубани опровергли слова местных жителей о качестве риса в Полтавской. По их словам, угодья не поливают водой из сбросных каналов.
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